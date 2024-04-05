Akhisar\'da Avukatlar Günü Kutlaması

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kutlama düzenlendi.

Adliye Sarayındaki programda Manisa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Meriç, avukatlığın tarihçesini anlattı.

Yaşam, özgürlük, kişi olarak tanınma, mahremiyet, çocuk ve kadın hakları gibi tüm hakların yanında olduklarını belirten Meriç, mesleki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Programa katılan Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya da Avukatlar Gününü kutladı.