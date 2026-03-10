Akhisar\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölüm, 2 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Ragıpbey Mahallesi'ndeki Askeri Gazino karşısında, Onur Efe (29), kardeşi Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş (32) ile E.V. (19) ve R.V. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Suat Efe kurtarılamadı.

Onur Efe ve Ömer Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kardeş oldukları öğrenilen şüpheliler E.V. ve R.V'yi yakalamak için çalışma başlattı.