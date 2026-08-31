Akhisar'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Osman Demirören hastanede öldü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta, Hilaliye Caddesi'nde, Osman Demirören (18) ile H.B (17) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Demirören, bıçakla yaralandı.
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Hastanesine kaldırılan Demirören, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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