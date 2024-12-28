Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin iş yeri ve evinde kaçak ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen baskında 78 litre sahte alkol, 40 bin makaron, 25 kilogram tütün ve 1 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
H.C.K. gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Akhisar'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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