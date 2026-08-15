Akhisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yeğenoba Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akhisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Sizin düşünceleriniz neler ?