Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
S.D'nin kullandığı 34 GAL 039 plakalı yolcu otobüsü, Medar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Akhisar'da Otobüs Devrildi: 16 Yaralı - Son Dakika
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