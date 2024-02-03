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Akhisar'da servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Akhisar'da servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Akhisar\'da servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Akhisar'ın Atatürk Mahallesi Prestij Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.C'nin kullandığı 45 J 8804 plakalı servis minibüsü, içerisinde yolcu olmadığı belirlenen yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının araç kontağından çıktığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

03.02.2024 09:29
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Akhisar'da servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Prestij Caddesi üzerinde S.C'nin kullandığı 45 J 8804 plakalı servis aracı, seyir halindeyken alev almaya başladı.

İçerisinde yolcu olmadığı belirlenen minibüs, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Minibüs kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından ilk belirlemelere göre yangının araç kontağından çıktığı öğrenildi.

Olay ile ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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