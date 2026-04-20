Manisa'da Dağ Bisikleti Heyecanı: "Ferdi Zeyrek Mtb Cup" Sona Erdi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Akhisar'da düzenlenen "Ferdi Zeyrek MTB Cup ve Türkiye Şampiyonası Ulusal 2. Etap Dağ Bisikleti Yarışları" sona erdi. Altı ülkeden 649 sporcunun dört farklı kategoride kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda ödüller sahiplerini buldu.

Uluslararası bir yarışa ilk kez ev sahipliği yapan Akhisar Çağlak Kent Ormanı'ndaki yarışta, UCI puanı toplamak ve kürsüye çıkmak için ter döken 649 profesyonel bisikletçinin performansı izleyenlerden tam not aldı. Üç gün süren zorlu yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ferdi Zeyrek MTB Cup Uluslararası Dağ Bisikleti erkekler kategorisinde Rus sporcular parkura damga vurdu. Egor Titov yarışı lider bitirerek altın madalyanın sahibi olurken; Vadim Gvozdarev de ikinci oldu. Bulgar bisikletçi Victor Enev ise üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Rus sporcu Tatiana Saitarova birinciliği göğüsledi. Sofya Keller'in ikinci tamamladığı yarışta, Türkiye'nin başarılı ismi Emine Irmak Sezer üçüncü oldu.