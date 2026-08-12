Akhisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Akhisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Akhisar\'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu, para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal eden ve ticareti yapanlar ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 30 bin 951 sentetik ecza hapı, 41,81 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 250 lira, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda C.Y. (44) ve R.S. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akhisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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