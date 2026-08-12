Akhisar\'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal eden ve ticareti yapanlar ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 30 bin 951 sentetik ecza hapı, 41,81 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 250 lira, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda C.Y. (44) ve R.S. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.