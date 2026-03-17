Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı, 5 Tutuklama

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından 20 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, ilçedeki 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 181,24 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 145 gram asetonla seyreltilmiş ADB fubinaca sıvısı, 36,26 gram metamfetamin, 306 adet sentetik ecza, 32 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 680 TL ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapılan 12 şüpheli serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.