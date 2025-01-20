Akhisar\'da Yağmur Suyu Hattı ve Menfez Yenileme Çalışmaları Başladı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Akhisar'da yağmur suyu hattı ve menfez yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ferdi Zeyrek ve ekibine desteklerinden dolayı minnettarız. Akhisar'ımız için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Kethüda Mahallesi'nde menfez yenileme ve 50 yıldır yenilenmeyen yağmur suyu hattı işlemlerine başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet de çalışmaları yerinde inceleyerek MASKİ yetkililerinden bilgi aldı.

Ekipler, ilk etapta bölgedeki 280 metrelik eski menfez kısmını yenileyerek, altyapıyı güçlendirecek. Yenileme faaliyetleri ile su taşkınlarının önlenmesi ve altyapının modernize edilmesi hedefleniyor.

Yapılan işlemlerin ilçe için büyük bir ihtiyaç olduğuna değinen Başkan Besim Dutlulu, "İlçemizin altyapı sorunlarını çözme yolunda önemli bir adım atan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ferdi Zeyrek ve ekibine desteklerinden dolayı minnettarız. Biz de onların işlerini kolaylaştırmak için ekipman ve araç desteği veriyoruz. Akhisar'ımız için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.