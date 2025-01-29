Akhisar'da Yarıyıl Tatili, Çocuk Şenliğiyle Renkleniyor - Son Dakika
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Akhisar'da Yarıyıl Tatili, Çocuk Şenliğiyle Renkleniyor

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yarıyıl tatilini hem keyifli hem de eğitici bir hale getirmek amacıyla çocuklara özel bir şenlik düzenleyeceklerini belirterek, “Tüm çocuklarımızı, aileleriyle birlikte bu güzel etkinliklere katılmaya davet ediyorum” dedi.

29.01.2025 12:57  Güncelleme: 14:20
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(MANİSA) - Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yarıyıl tatilini hem keyifli hem de eğitici bir hale getirmek amacıyla çocuklara özel bir şenlik düzenleyeceklerini belirterek, "Tüm çocuklarımızı, aileleriyle birlikte bu güzel etkinliklere katılmaya davet ediyorum" dedi.

Akhisar Belediyesi'nin sömestir tatilindeki çocuklar için düzenleyeceği şenliğin ilk etkinliği, yarın saat 14.00'te Akhisar Belediyesi Park İçi Kültür Salonu'nda gerçekleşecek. "Sevimli Müzisyenler Çocuk Tiyatrosu" etkinliği, minik katılımcılara keyifli bir tiyatro deneyimi sunacak.

Hüsnü Kahraman Kültür Parkı ve Gölet Alanı'nda 31 Ocak Cuma günü ise saat 12.00'de çocuklar, macera parkuru, bisiklet sürme eğitimi ve yüz boyama etkinliklerinde enerjilerini atacak, tatilin tadını çıkaracak.

Şenlik, 1 Şubat Cumartesi günü saat 12.00'de Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda (Merkez Park) gerçekleştirilecek "Çocuk Atölyesi Kedi Evi Yapımı" etkinliği ile son bulacak. Çocuklar, yaratıcı bir şekilde kendi kedi evlerini yapacak ve eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşayacak. Soğuk havalarda dışarıda kalan can dostların evlerini minik eller tasarlayacak.

Sömestir tatilinin çocuklar için dinlenme ve eğlenme dönemi olduğunu belirten Başkan Dutlulu, "30 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz çocuk şenliğinde, çocuklarımızın yüzlerini güldürecek, eğlenerek öğrenecekleri etkinlikler hazırladık. Onların hayal dünyalarını genişletecek atölyeler, tiyatro gösterileri ve eğitici oyunlar ile bu tatili unutulmaz kılmayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı, aileleriyle birlikte bu güzel etkinliklere katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar'da Yarıyıl Tatili, Çocuk Şenliğiyle Renkleniyor - Son Dakika

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