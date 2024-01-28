 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan yolda 7 otomobil ile 1 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Akhisar\'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
28.01.2024 - 00:04,
Abone Ol

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan yolda 7 otomobil ile 1 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında, Akhisar- Balıkesir karayolunun 5'nci kilometresindeki Gökçeahmet rampasında meydana geldi. Balıkesir yönünden Akhisar yönüne giden Yılmaz Uçar (55) yönetimindeki 45 ALF 105 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Uçar'ın dreksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobil ve bir otobüsün de çarpışması sonucu, zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Otomobil sürücüsü Yılmaz Uçar ile yanında bulunan eşi Sevcan Uçar (56) kazada yaşamını yitirdi. Bu sırada kaza nedeniyle yolda yaşanan bekleme sırasında 4 otomobil daha birbiriyle çarpışınca 2 kişi yaralandı. 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı zincirleme kaza sonrası sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Uçar çiftinin cenazeleri ise kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, kaza yerindeki inceleme ve araçların çekilmesi sonrasında trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Balıkesir, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


23:34
AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu
23:33
La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:54
AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30
Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36
Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49
Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız

Son Dakika
23:34 AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu
23:33 La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın kazananı Villarreal
22:54 AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simitçi çocuğun ilginç diyaloğu
22:30 Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
21:52 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
21:36 Memleket Partisi lideri İnce'den CHP'ye: Bir ilçe istemişim vermemişler, bunlar komik çocuklar ya
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:49 Yemen'deki Husiler'den ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 00:19:15. #1.13#
SON DAKİKA: Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement