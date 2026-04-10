Akıllı Ulaşımın Geleceği İstanbul'da Şekilleniyor. 17'nci Its Avrupa Kongresi İçin Geri Sayım Başladı

10.04.2026 13:16  Güncelleme: 13:58
Günlük 34 milyon hareketlilik ve iki kıta arasında gerçekleşen yaklaşık 2 milyon yolculukla küresel ölçekte öne çıkan İstanbul, 17'nci ITS Avrupa Kongresi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve İSBAK ev sahipliğinde, 27–29 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan kongrede, akıllı ulaşımın geleceği tüm yönleriyle ele alınacak.

Avrupa'nın en prestijli teknoloji ve ulaşım etkinliklerinden biri olan 17'nci ITS Avrupa Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hak kazanan İstanbul, bu kapsamda 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcıyı ağırlayacak. "İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite" temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, alanında uzman 100'ü aşkın yabancı konuşmacı; akıllı şehir teknolojileri, entegre ulaşım sistemleri, veri odaklı mobilite çözümleri ve sürdürülebilir ulaşım politikalarını küresel ölçekte tartışmaya açacak.

İstanbul'un iki kıtayı birleştiren stratejik konumu, Türkiye'nin ekonomi, ticaret ve turizm merkezi olması, yoğun ve çok modlu ulaşım yapısı ile gelişmiş akıllı ulaşım altyapısı, kongre için ev sahipliği zemini oluşturuyor. Günlük 34 milyon yolculuğun gerçekleştirildiği dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul; gerçek zamanlı veri analitiği, yapay zeka destekli trafik yönetimi, dijital uygulamaları ve entegre ulaşım sistemleriyle dikkati çekiyor.

"İstanbul'un günlük ulaşım hareketliliği dünyayı geride bırakıyor"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, ulaşımdaki dönüşüm sürecine vurgu yaparak, "İstanbul, sahip olduğu çok katmanlı ulaşım yapısı ve sürekli gelişen altyapısıyla akıllı şehir uygulamaları açısından dünya genelinde önemli bir örnek teşkil ediyor. ITS Avrupa Kongresi, şehrimizin bu alandaki birikimini uluslararası paydaşlarla paylaşmak ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak açısından büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

Alpkökin, İstanbul'un ulaşım dinamiklerinin dünya metropolleriyle kıyaslandığında "benzersiz" bir ölçeğe sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tokyo, Şanghay ve Londra gibi mega kentlerle benzer yoğunluklardan söz edilse de İstanbul, Haliç ve İstanbul Boğazı gibi ulaşım acısından coğrafi darboğazları olan, 15 milyonu günlük motorlu taşıtlarla ve iki kıta arasında, her gün yaklaşık 2 milyon yolculuğun yapıldığı bir mega kenttir. Şehrimizde kara yolu, raylı sistemlerin tüm türleri, deniz ulaşımının farklı türleri, yaya hareketliliği ve mikro mobilite türleri aynı kentsel doku içerisinde bütünleşik bir biçimde işleniyor."

"Teknoloji ihraç eden bir küresel laboratuvar: İSBAK"

İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut, kongreye ilişkin değerlendirmesinde İstanbul'un akıllı ulaşım alanındaki teknolojik birikimine işaret etti. Samut, "İstanbul'un böylesine önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapması, şehrimizin akıllı mobilite vizyonunun ve teknik kapasitesinin güçlü bir göstergesidir. Kongre; Avrupa, Orta Doğu ve diğer bölgelerden uzmanların bir araya geleceği, deneyim paylaşımında bulunacağı ve geleceğin ulaşım çözümlerinin tartışılacağı kritik bir platform olacaktır" diye konuştu.

İstanbul'un sahada geliştirdiği teknolojilerin artık uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu belirten Samut, "Geliştirdiğimiz çözümleri artık ihraç edebiliyoruz; örneğin Kavşak Kontrol Sistemlerimizi Irak, Romanya, Fas ve Liberya'ya ihraç ettik. İstanbul gibi yüksek yoğunluklu ve karmaşık bir şehirde test edilen çözümler, benzer zorluklara sahip diğer metropoller için güçlü bir referans oluşturuyor. Biz inovasyonu tek bir alana indirgemek yerine; farklı ulaşım modlarını, kamu ve özel sektör iş birliklerini, veri ve teknolojiyi bir araya getiren bütüncül bir yapı olarak değerlendiriyoruz. İSBAK olarak yönettiğimiz Ulaşım Yönetim Merkezi bünyesinde; 2 bin 500'ün üzerinde akıllı kavşak, 742 sensör ve 1587 kamerayı tek bir platformda 7/24 yönetirken; dijital ikiz projeleri, yapay zeka destekli analizler ve sürdürülebilir mobilite çözümleriyle bu entegrasyonu daha da ileri taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Otobüsüm Nerede uygulamamız ile İstanbul'da yolculukları daha planlı ve öngörülebilir hale getiriyoruz"

Samut, ulaşımı kolaylaştırmak adına hayata geçirilen diğer çözümlere de değinerek, "Otobüsüm Nerede uygulamamız ile İstanbul'da yolculukları daha planlı ve öngörülebilir hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız, nereye giderlerse gitsinler otobüs seyahatlerini anlık olarak planlayabiliyorlar. Deniz Taksi uygulamamızla ise kara trafiğine alternatif sunarak, şehir içi ulaşımını deniz üzerinden daha hızlı ve keyifli bir deneyime dönüştürüyoruz" dedi.

Erdem Samut kongrenin sektöre sağlayacağı katkıya ilişkin ise "Bu kongre ile İstanbul'da geliştirdiğimiz çözümleri küresel pazara taşırken, dünyadaki en yeni teknolojileri de şehrimize kazandıracağız. Katılımcılar yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmayıp, İstanbul'un sahadaki uygulamalarını yerinde deneyimleme fırsatı bulacaklar. İstanbul, sahip olduğu ölçek, coğrafi zorluklar ve çok modlu ulaşım yapısıyla yalnızca bir metropol değil; akıllı ulaşım sistemlerinin geleceğini şekillendiren küresel bir laboratuvar olarak konumlanıyor. ITS Avrupa Kongresi 2026 ise bu birikimin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

