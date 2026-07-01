TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücüye yardım etmek isterken kopan yüksek gerilim hattına basıp akıma kapılan Furkan Alan, Osmangazi ilçesindeki Hacı İbrahim Bostancı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.
Yiğithan HÜYÜK-Muhammet SEZGİN/BURSA,
Son Dakika › Güncel › Akıma Kapılan Genç Toprağa Verildi - Son Dakika
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