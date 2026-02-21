Akın Gökyay İçin Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 86 yaşında hayatını kaybeden Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ve Gökyay Vakfı Spor Kulübü kurucusu Akın Gökyay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin kurucusu, satranç kültürüne ve koleksiyonculuğa önemli katkılar sunan, Bakanlığımız Özel Ödülleri'ne de layık görülen Akın Gökyay'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."