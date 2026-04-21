Akın Gürlek, Sumud Filosu'nun Avukatları ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Akın Gürlek, Sumud Filosu'nun Avukatları ile Bir Araya Geldi

21.04.2026 17:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumud Filosu’nun avukatları ile bir araya geldiğini ifade ederek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Sumud Filosu’na yönelik saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilmiş; insanlığa karşı suç, soykırım, işkence ve yağma gibi en ağır suçlamaları içeren dosyada yargılama süreci resmen başlatılmıştır" dedi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumud Filosu'nun avukatları ile bir araya geldiğini ifade ederek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilmiş; insanlığa karşı suç, soykırım, işkence ve yağma gibi en ağır suçlamaları içeren dosyada yargılama süreci resmen başlatılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık mücadelesinin simgelerinden biri haline gelen Sumud Filosu'nun kıymetli avukatlarını Bakanlığımızda ağırladık. Gazze'ye ulaştırılmak istenen insani yardımların engellenmesi, işgalci İsrail'in uluslararası insancıl hukuku hiçe sayan tutumunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur."

Bu çerçevede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edilmiş; insanlığa karşı suç, soykırım, işkence ve yağma gibi en ağır suçlamaları içeren dosyada yargılama süreci resmen başlatılmıştır.

Gazzeli sivillerin yaşam hakkını hedef alan bu vahşi saldırılar karşısında, sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Filistin halkının haklı davasını uluslararası her platformda savunmaya; zulmün karşısında Filistinlilerin yanında durmaya ve daha adil bir dünyanın inşası için güçlü bir irade ortaya koymaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Akın Gürlek, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akın Gürlek, Sumud Filosu'nun Avukatları ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Akın Gürlek, Sumud Filosu'nun Avukatları ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
