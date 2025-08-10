Akıncılar'da Mevlit Programı Düzenlendi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Geyikpınar Köy Derneği ve muhtarlığın düzenlediği programa, Sivas Vali Yardımcısı Osman Atın, İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, Suşehri Belediye Başkan Vekili Tuncer Çataltaş, Akıncılar Özel İdare Müdürü Selahattin Demirhan, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Akıncılar ilçe Müftüsü Fettah Odabaşı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dua edildi.

Konuklara yemek ikramında bulunuldu.

Geyikpınar Dernek Başkanı Abdullah Keleş, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, gelecek sene tekrar bir araya gelmeyi ümit ettiklerini belirtti.