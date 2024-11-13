Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen başkanlığında düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı.
Göreve yeni başlayan Türkmen, muhtarlarla tanıştıktan sonra köy ve mahallelerdeki sorunları dinledi.
Son Dakika › Güncel › Akıncılar’da Muhtarlar Toplantısı - Son Dakika
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