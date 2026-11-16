Akıncılar Kaymakamı Karababa, arkadaşlarına fidan bağış sertifikası takdim etti

Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa mesai arkadaşları için fidan bağışında bulundu.

Karababa, fidan bağış sertifikalarını çalışma arkadaşlarına takdim etti.

İlçeye sunulan her hizmetin geleceğe bırakılan kalıcı birer değer olduğunu söyleyen Karababa, özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaymakamlık olarak Akıncılar'ın yeşil doğasına katkıda bulunduklarını belirten Karababa, "Toprağa emanet edilen bu can gibi, ilçemize kattığınız değerlerin de kök salmasını diliyorum." dedi.