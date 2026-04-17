Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akkuyu Nükleer Santrali Test Süreci Eylül'de Başlıyor

17.04.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Santrali'nin test süreçlerini eylül ayında başlatmayı hedefliyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu'da inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinde, test sürecini eylül ayında başlatmayı hedefliyor. Rusya'dan, nükleer teknoloji alanında deneyim ve bilgiye sahip üst düzey bir ekip gelecek. Bu ekibin gözetim ve kontrolünde, halen koruma altında bulunan yakıt çubukları santrale konulacak. Santralde, test için düğmeye basılacak. Bu sürecin ardından deneme amaçlı elektrik üretimi yapılacak. Deneme üretimi, 9 ay sürecek.

Rus Rosatom, 2010 yılında imzalanan hükümetlerarası anlaşmaya göre Mersin Akkuyu'da her biri bin 200 olmak üzere toplam dört üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde Türkiye'nin ilk nükleer santralini inşa ediyor. İlk ünitenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünde, 29 Ekim 2023'te devreye alınması hedefleniyordu. Diğer ünitelerin de birer yıl arayla işletmeye alınması öngörülüyordu. Projede ortaya çıkan finansman sorunu nedeniyle hedef, 29 Ekim 2024'e revize edildi. Ancak, sahada işler istenildiği gibi ilerlemedi. Rusya-Ukrayna savaşının da araya girmesi, malzeme tedarikini olumsuz etkiledi. Birinci ünitenin devreye alınması gecikti.

Test için öngörülen tarih eylül ya da ekim

Sonrasında finansman ve tedarik sorunları büyük ölçüde çözüldü. Türkiye ile Rusya'nın, doğal gaz ödemeleri kapsamında gerçekleştirdikleri mahsuplaşma yöntemiyle halen santral inşaatına finansman aktarılıyor. Enerji Bakanlığı, 1200 megavatlık ilk ünitede, test sürecini eylül ayında (gecikmesi halinde ekim) başlatmayı planlıyor. Rusya'dan, nükleer teknoloji alanında deneyim ve bilgiye sahip üst düzey bir ekip gelecek. Bu ekibin gözetim ve kontrolünde, halen koruma altında bulunan yakıt çukukları santrale konulacak. Santralde, test için düğmeye basılacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından 9 aylık deneme amaçlı elektrik üretimi aşamasına geçilecek.

Ortaklık görüşmesi

Enerji Bakanlığı kaynakları, ANKA'nın, Rusya'nın ortak arayışlarına ilişkin sorusu üzerine, 2010 yılında imzalanan hükümetlerarası anlaşmaya uyarınca Rusy'nın, Akkuyu Nükleer AŞ'ye en fazla yüzde 49 oranında ortak alabileceğini söyledi. Kaynaklar, bu çerçevede yerli ya da yabancı yatırımcılarla görüşme yapabileceğini belirterek, "Şu ana dek ortaklıkla ilgili resmi olarak iletilmiş bir sonuç söz konusu değil" dedi.

Elektrik alım garantisi

Devlet, Akkuyu'da üretilen elektriği 12,35 dolar sentten satın alacak. Santralde üretilen elektriğin, 15 yıl boyunca birinci ve ikinci ünitelerde yüzde 70'i, üçüncü ve dördüncü ünitelerde yüzde 30'u alım garantisi kapsamında bulunuyor. Akkuyu'nun 60 yıl işletme ömrü bulunuyor. Rusların santralin bazı parçalarını değiştirmek koşuluyla bu süreyi 20 yıl daha uzatabileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 09:57:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.