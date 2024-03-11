AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tepki - Son Dakika
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AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tepki

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AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Minibüsçüler Odası ziyareti sırasında çoban Emin İnce'nin tepkisi

11.03.2024 12:59  Güncelleme: 13:16
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AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Minibüsçüler Odası ziyareti sırasında dinleyiciler arasında bununan çoban Emin İnce, Altınok'a tepki göstererek, "Bugün Ankara'da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi sizlersiniz. Hiçbiriniz verdiğiniz sözleri tutmadınız." dedi.

AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a, Minibüsçüler Odası ziyareti sırasında kendisini "dağdan inme çoban" olarak tanıtan Emin İnce  tepkisini dile getirdi. AK Partili olduğunu belirten Emin İnce, Altınok'a şunları söyledi:

"Buranın en tahsilsiz ve kültürsüz adamı benim. 'Dağdan inme' diyorsunuz ya o benim. Burada esnafa senin anlattıklarından önce iş lazım, AŞ lazım, para lazım. Şimdi burada senin lehine, tam sonuç çıkartmamız lazım. Münakaşa değil münazara yapmamız lazım.  Bugün Ankara'da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi AKP'lilerin, bakanların, milletvekillerinin, il başkanlarıdır. Nice bakanlarınız, nice milletvekilleriniz, nice il başkanlarınız sözler verdi. Hiçbiri verdiği sözleri tutmadı. Onun için bugün Ankara'da Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz. Senin lehine çevirmen lazım burayı. Yoksa 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tepki - Son Dakika
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