AKP'de 2027 Seçimleri İçin Kapsamlı Hazırlık ve Kadro Yenilenmesi
AKP'de 2027 Seçimleri İçin Kapsamlı Hazırlık ve Kadro Yenilenmesi

28.04.2026 05:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla AKP, 2027 seçimlerine yönelik saha çalışmaları ve parti içi revizyonu kapsayan geniş bir hazırlık sürecine girdi. 25. yıl vurgusuyla kampanya stratejisi belirlenirken, sahaya uyumlu kadro değişiklikleri ve performans değerlendirmesi ön planda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AKP, 2027 Kasım seçimleri için kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. Parti, saha çalışmalarının yanı sıra kadro yenilemesi ve yapısal revizyonu da önceliyor. Mart ayında seçim çalışmaları resmen başlayacak; milletvekilleri ve teşkilatlar sahaya inerek seçmenle teması artıracak.

2026 yılı, AKP'nin iktidardaki 25. yılına denk geliyor ve bu durum kampanya stratejisinde özel bir yer ediniyor. 'Çeyrek asır' vurgusuyla geçmiş başarılar bilanço şeklinde sunulacak, 'Türkiye Yüzyılı' söylemi güncellenerek yeni bir vizyon oluşturulacak. Kampanya dilinde sade ve duygusal bağ kuran bir iletişim hedefleniyor; lider odaklı iletişim korunurken yerel aktörler daha görünür hale getirilecek.

Parti içi değişim süreci hız kazanacak. MYK ve önemli birimlerdeki değişiklikler devam edecek; sahada aktif olmayan veya performansı düşük isimler dinlendirilecek, yerlerine dinamik ve seçmenle etkili iletişim kurabilen kişiler getirilecek. 'Sahaya uyumlu kadro' kriteri öncelik haline gelirken, il ve ilçe teşkilatlarından merkeze kadar performans değerlendirmesi yapılıyor. Genç isimlere fırsat tanınması, kadın temsilinin artırılması ve yerel dinamikleri bilen kadroların öne çıkarılması hedefleniyor.

AKP kulislerinde, sahada aktif olmayan isimlerin karar alma mekanizmalarında geri plana itileceği konuşuluyor. 'Sahada karşılığı olmayanın masada ağırlığı olmayacak' anlayışıyla kadro yapılanması yeniden şekillendiriliyor. Bu yaklaşım, teşkilat motivasyonunu artırmak ve hızlı karar alma mekanizmaları oluşturmak amacıyla geliştiriliyor. 'Geri Kazanım' politikaları kapsamında parti içi değişim derinleşecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

