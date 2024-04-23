AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Özgür Özel Arasında İlk Temas.... - Son Dakika
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AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Özgür Özel Arasında İlk Temas....

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme öncesi ilk teması TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda gerçekleşti. Erdoğan, aralarında Özel'in de bulunduğu bazı siyasi parti genel başkanlarıyla çay içti. Özel, "Bugün bayramlaşmak üzere kendisi 'İçeride bir çay içelim' dedi. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

23.04.2024 21:57
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(ANKARA) - AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme öncesi ilk teması TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda gerçekleşti. Erdoğan, aralarında Özel'in de bulunduğu bazı siyasi parti genel başkanlarıyla çay içti. Özel, "Bugün bayramlaşmak üzere kendisi 'İçeride bir çay içelim' dedi. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte resepsiyon salonunun yanında bulunan odaya geçti.

Daha sonra odaya TBMM Başkanvekili Celal Adan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksal girdi. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Erdoğan'ın bulunduğu odaya geldi. Yaklaşık 15 dakika sonra Özgür Özel ayrılırken, gazetecilerin sorusu üzerine, "Hasan Bey'le bizim Özel Kalem görüşecekler, gelecek hafta içinde uygun bir tarih belirlenecek. Salı günü zaten Meclis Başkanımızla sözleşmiştik, görüşecektik. Sayın Cumhurbaşkanıyla da iki özel kalemin varacağı bir mutabakata göre görüşeceğiz. Bugün başramlaşmak üzere kendisi 'İçeride bir çay içelim' dedi. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz." dedi.

AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Özgür Özel Arasında İlk Temas....
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Özgür Özel Arasında İlk Temas.... - Son Dakika

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