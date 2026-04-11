AKP'li Yazıcı'nın Erdoğan'ın Seçimi Açıklamasına Tarihi ve Hukuki Yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mart 2003'te Siirt'te milletvekili seçildiği seçimi 'yenileme seçimi' olarak nitelendirdi. Ancak bu açıklama, tarihi ve hukuki gerçeklerle çelişiyor. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Siirt'ten üç milletvekili seçildi, ancak YSK'nın Aralık 2002'deki kararıyla seçim iptal edildi. Yazıcı'nın atladığı nokta, saf bir yenileme seçiminde yeni aday listesi verilemeyeceğiydi; bu nedenle Erdoğan'ın aday olabilmesi için anayasa değişiklikleri yapıldı.

Anayasa'nın 76. ve 78. maddeleri değiştirilerek Erdoğan'ın önündeki engeller kaldırıldı ve Geçici 1. Madde eklenerek süreç düzenlendi. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bu değişikliği 'kişiye özel bir Anayasa değişikliği ve ara seçim' olarak nitelendirdi. 31 Aralık 2002'de Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, Siirt'te anayasanın 78. maddesine dayanılarak ara seçim yapıldı ve Erdoğan milletvekili seçildi. Yazıcı'nın referans gösterdiği Milletvekili Seçim Kanunu'nun 39. maddesi bile, sürecin tıkanması durumunda ara seçim kurallarının uygulanacağını belirtiyor. Sonuç olarak, Siirt'te basit bir yenileme seçimi değil, Erdoğan'ın meclise girmesi için tasarlanmış siyasi ve hukuki bir ara seçim gerçeği bulunuyor.