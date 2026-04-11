AKP'li Yazıcı'nın Erdoğan'ın Seçimi Açıklamasına Tarihi ve Hukuki Yanıt
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AKP'li Yazıcı'nın Erdoğan'ın Seçimi Açıklamasına Tarihi ve Hukuki Yanıt

11.04.2026 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Erdoğan'ın milletvekili seçimini 'yenileme seçimi' olarak tanımlamasına karşın, tarihi ve hukuki belgeler sürecin bir ara seçim olduğunu ortaya koyuyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mart 2003'te Siirt'te milletvekili seçildiği seçimi 'yenileme seçimi' olarak nitelendirdi. Ancak bu açıklama, tarihi ve hukuki gerçeklerle çelişiyor. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Siirt'ten üç milletvekili seçildi, ancak YSK'nın Aralık 2002'deki kararıyla seçim iptal edildi. Yazıcı'nın atladığı nokta, saf bir yenileme seçiminde yeni aday listesi verilemeyeceğiydi; bu nedenle Erdoğan'ın aday olabilmesi için anayasa değişiklikleri yapıldı.

Anayasa'nın 76. ve 78. maddeleri değiştirilerek Erdoğan'ın önündeki engeller kaldırıldı ve Geçici 1. Madde eklenerek süreç düzenlendi. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bu değişikliği 'kişiye özel bir Anayasa değişikliği ve ara seçim' olarak nitelendirdi. 31 Aralık 2002'de Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, Siirt'te anayasanın 78. maddesine dayanılarak ara seçim yapıldı ve Erdoğan milletvekili seçildi. Yazıcı'nın referans gösterdiği Milletvekili Seçim Kanunu'nun 39. maddesi bile, sürecin tıkanması durumunda ara seçim kurallarının uygulanacağını belirtiyor. Sonuç olarak, Siirt'te basit bir yenileme seçimi değil, Erdoğan'ın meclise girmesi için tasarlanmış siyasi ve hukuki bir ara seçim gerçeği bulunuyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:10:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.