AKP ve MHP, CHP'nin İstanbul'da kazandığı Beykoz ve Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarına itiraz etti

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AKP ve MHP, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin İstanbul'da kazandığı Beykoz ve Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarına itiraz etti. Gaziosmanpaşa seçim kurulu itirazlar üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçim sonuçlarına ilişkin, İlçe Seçim Kurullarına itiraz saat 15.00 itibariyle sona erdi. AKP ve MHP yetkilileri resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa ve Beykoz'daki seçim sonuçlarına itiraz etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, rakiplerinin itirazlarına karşılık kendilerinin de Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'ndaki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti. Çelik'in yaptığı açıklama şöyle:

"RAKİP SİYASİ PARTİNİN İTİRAZ GEREKÇELERİNİN HEPSİ SOYUT GEREKÇELER"

"Gaziosmanpaşa'da 1. 2. ve 3. Seçim Kurulları oyların yeniden sayımına karar verdi. Tabii burada 2. Seçim Kurulu'nda ret kararı çıkmışken, memur parti temsilcileriyle beraber ret kararı vermişken neden karar değişikliğine gitti? Acaba yukarıdan bir baskı mı var sorusu zihinlerde. Beykoz'da da yine oylların sayılmasına yönelik birtakım siyasi basıkların olduğuna yönelik duyumlarımız var. Biz de CHP olarak 6 ilçede itiraz gerçekleştirdik. Rakip siyasi parti Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da itiraz etti, biz de Arnavutköy'de, Bahçelievler'de, Fatih'te, Pendik'te, Ümraniye'de ve Zeytinburnu'nda oyların yeniden sayılmasıyla ilgili bir itiraz gerçekleştirdik. Bugün Gaziosmanpaşa'da seçim kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Ümraniye'de bizim itirazımız reddedildi, burada bir çifte standart var. Rakip siyasi partinin itiraz gerekçelerinin hepsi soyut gerekçeler. Oysa bizim itiraz ettiğimiz ilçelerde daha somut bazı hatalar var."

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Mazbata alana kadar buradayız! Beykoz'un, Beykozlunun hakkını sonuna kadar koruyacağız, savunacağız" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de Beykoz İlçe Seçim Kurulu önünde nöbet tutmaya başladı.

BEYKOZ'DA CHP YÜZDE 45.87'LİK OY ORANIYLA SEÇİMİ KAZANDI

31 Mart'ta Beykoz'daki 186 bin 911 seçmenden 154 bin 403'ü oy kullandı ve oyların 149 bin 236'sı geçerli sayıldı. İlçede seçime katılım oranı yüzde 82.61 oldu. Bu sonuçların ardından Beykoz İlçe Seçim kuruluna gelen Ak Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Ak Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ile Ak Parti ve MHP'nin Beykoz İlçesi yöneticileri sonuçlara itirazda bulundu. Sonuçlara göre; CHP yüzde 45.87 oy alırken, AKP ise yüzde 44.91 oy oranıyla ikinci parti oldu.