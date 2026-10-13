AKPM Başkanı Bayr, Dışişleri Bakanı Fidan tarafından kabul edildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr'ı Bakanlık'ta kabul etti. Kabul, Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı ve Fidan ile Bayr bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık'ta AKPM Başkanı Petra Bayr'ı kabul etti.
Kaynak: ANKA
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