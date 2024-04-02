YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
AKPM Başkanı: DEM Parti'nin seçim zaferini tanımamak demokratik ilkelerin ihlalidir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AKPM Başkanı: DEM Parti'nin seçim zaferini tanımamak demokratik ilkelerin ihlalidir

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller grubunun Başkanı Frank Schwabe, DEM Parti Van'da seçimleri kazandığını belirterek, Erdoğan hükümetinin seçim zaferini tanımamasının demokratik ilkelerin ihlali olduğunu söyledi.

02.04.2024 19:45  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller grubunun Başkanı Frank Schwabe, "DEM Parti Van'da seçimleri kazanmıştır. Erdoğan hükümetinin seçim zaferini tanımaması, tüm demokratik ilkelerin ciddi bir ihlalidir" dedi.

AKPM'deki Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller grubunun Başkanı ve 14-28 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye'de yapılan seçimlerde AKPM Seçim Gözlem Heyeti Başkanı olan Frank Schwabe, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Schwabe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEM Parti Van'da seçimleri kazanmıştır. Erdoğan hükümetinin seçim zaferini tanımaması, tüm demokratik ilkelerin ciddi bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKPM Başkanı: DEM Parti'nin seçim zaferini tanımamak demokratik ilkelerin ihlalidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi sona erdi
    20:17 Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi sona erdi

    Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçların sonuçları belli oldu. Bahçelievler Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 34-43, Rize Belediyespor-Spor Toto: 29-31, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 38-40, Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 27-26, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 27-33.

  • İşgal altındaki Filistin topraklarında öldürülen insani yardım çalışanı sayısı 196'ya ulaştı
    20:17 İşgal altındaki Filistin topraklarında öldürülen insani yardım çalışanı sayısı 196'ya ulaştı

    Birleşmiş Milletler, İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 196'ya ulaştığını bildirdi. BM Sözcüsü, insani ateşkes çağrısında bulunarak, Gazze'nin insani yardım çalışanı olarak görev yapmanın dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu ifade etti. İsrail'in WCK saldırısıyla ilgili soruşturma başlattığını duyuran BM, sonuçları beklediklerini belirtti.

  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
    20:15 DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gayrettepe'deki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet temennisinde bulundu. Ayrıca, denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün sonuçlarını görmemize rağmen ders almadığımızı belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

  • Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'ın Seçilmemesine Karar Verdi
    20:11 Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Adayı Abdullah Zeydan'ın Seçilmemesine Karar Verdi

    Van İl Seçim Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi. Kararda, Zeydan'ın sabıka kaydında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyeti olduğu belirtildi.

  • Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
    20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

    Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti.

  • Kocaeli'de Kötü Davranışta Bulunan Midibüs Şoförüne Ceza
    20:01 Kocaeli'de Kötü Davranışta Bulunan Midibüs Şoförüne Ceza

    Kocaeli'de toplu taşımacılık yapılan midibüste yolculara kötü davranan şoförünün ehliyetine el konuldu, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Şoför, bir kadının bebek arabasını katlamasını istemesi üzerine çıkan tartışma ve telefonla konuştuğu için uyarılan bir yolcuyla yaşadığı tartışma sonrasında polis ekipleri tarafından işlem başlatıldı.


19:49 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
17:54 Seçim sonrası ilk MYK’nın ardından Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?
17:26 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine HÜDA-PAR’dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
17:55 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Van“ açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil
17:19 Tarihi güne damga vuran an Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı Tarihi güne damga vuran an! Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı
16:51 Beşiktaş’taki yangın faciasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 20:19:26. #1.12#
SON DAKİKA: AKPM Başkanı: DEM Parti'nin seçim zaferini tanımamak demokratik ilkelerin ihlalidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement