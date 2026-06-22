Akpm Gündemine Son Anda Girdi: Yarın Türkiye'de Muhalefete Yönelik Baskılar Tartışılacak

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) 23 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek yaz dönemi oturumlarının gündemine, Türkiye'deki yargı sisteminin işleyişi ve muhalefete yönelik baskılarla ilgili acil bir tartışma maddesi eklendi.

AKPM'nin bugün kesinleşen gündemine göre, "Türkiye'de yargı sisteminin işleyişi ve muhalefete yönelik baskılar" başlıklı güncel gelişmeler oturumu, yarın sabah Strazburg'da düzenlenecek Genel Kurul toplantısında ele alınacak. Tartışmanın, sabah oturumunda "güncel gelişmeler" başlığı altında yapılması öngörülüyor.

Söz konusu gündem maddesi bağlamında son dönemde ana muhalefet partisi CHP'de yaşanan yargı süreçleri, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlar ve muhalefet temsilcilerine ilişkin soruşturmaların ele alınması bekleniyor.

AKPM'nin "güncel gelişmeler" formatındaki tartışmaları nihayetinde bağlayıcı bir karar alınmıyor. Ancak oturumlar, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin parlamenterlerinin güncel siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini ortaya koymaları açısından önem taşıyor.

Türkiye, Avrupa Konseyi'nin denetim süreci altında bulunan ülkeler arasında yer alıyor. AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeleri, Avrupa kurumları ile Ankara arasındaki ilişkiler açısından da önemli görülüyor.