AKPM, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini tavsiye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AKPM, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini tavsiye etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Kosova'nın Konseye 'önkoşulsuz' tam üye olarak kabul edilmesini tavsiye eden raporu onayladı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti, raporun onaylandığını duyurarak üyelik yolunda bir adım daha atıldığını belirtti. Kosova'nın Konseye üyeliğiyle ilgili son karar, 18 Nisan'da yapılacak oylama sonucunda alınacak.

27.03.2024 20:13  Güncelleme: 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Kosova'nın Konseye "önkoşulsuz" tam üye olarak kabul edilmesini tavsiye eden raporu onayladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesinin, ülkesinin Konseye üye olarak kabul edilmesini tavsiye eden raporu onayladığını duyurdu.

Osmani, üyelik yolunda bir adımın daha tamamlandığını vurguladığı paylaşımında, "Tüm vatandaşlarımızın, Kosova'nın tam üyeliği yoluyla Avrupa Konseyi araçlarına hakkıyla erişmelerini sağlamak için müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Raportör Dora Bakoyannis tarafından hazırlanan ve bugün Komitede onaylanan raporun, ülkesinin "hiçbir ek önkoşul olmadan" Avrupa Konseyine üyeliğini tavsiye ettiğini belirtti.

Ahmeti, rapora göre, Kosova'nın üstlenmesi gereken taahhütlerin hiçbirinin üyelikten önce yerine getirilmesi gerekmediğini kaydetti.

AKPM Genel Kurulu, 18 Nisan'da Kosova'nın Konseye üyelik başvurusunu oylayacak. Başvurunun Genel Kurul oylamasından geçmesi halinde Kosova'nın Konseye üyeliğiyle ilgili son sözü mayısta toplanacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi verecek.

Kosova hükümeti, ülkenin Avrupa Konseyine üyeliğinin önünü açacak, Deçan Manastırı etrafındaki 24 hektarlık alanın söz konusu manastıra verilmesi yönündeki kararı bu ay içinde uygulamıştı.

Sırbistan'dan 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, Demokrasi, Kosova, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKPM, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini tavsiye etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü'nde askeri geçit töreni düzenlendi
    21:21 Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü'nde askeri geçit töreni düzenlendi

    Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında binlerce askerin katıldığı askeri geçit töreni düzenlendi. Askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, törende yaptığı konuşmada gençlerin cunta karşıtı silahlı gruplara katıldığını iddia ederek, etnik grupları suçladı ve uluslararası topluma bu grupları desteklememe çağrısında bulundu. Myanmar'daki askeri darbenin ardından ülkede siyasi gerilim artmış, demokrasi taraftarları gösteriler düzenlemiş ve ordunun müdahalesi sonucu birçok kişi tutuklanmış veya hayatını kaybetmişti.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 'Afyonkarahisar, demokrasimizin kalesi olacak'
    21:18 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 'Afyonkarahisar, demokrasimizin kalesi olacak'

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca düzenlenen 'Vefa İftarı'nda yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın demokrasinin kalesi olacağını belirtti ve 1 Nisan'da gerçek belediyeciliğin kazandığı bir sabaha uyanacaklarını söyledi.

  • İstanbul Fatih'te Kadını Darbeden Şüpheli Tutuklandı
    21:17 İstanbul Fatih'te Kadını Darbeden Şüpheli Tutuklandı

    İstanbul Fatih'te bir kadını darbederek dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla toplumda infiale yol açan olayın ardından iş yerinin faaliyetine son verildi ve mülk sahibi tahliye sürecini başlattı. Şüpheli hakkında 11 suç kaydı olduğu belirlendi. İş yerinin önüne gelen grup olaya tepki gösterdi ve polis ekipleri müdahale etti. İş yeri sahibi ise çalışanın iş akdini derhal feshetti.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e çağrıda bulundu
    21:12 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e çağrıda bulundu

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Şükrü Genç'e çağrıda bulunarak, AK Parti tehlikesine dikkat çekti ve adaylıktan çekilme çağrısı yaptı. Özel, gençlere umutlarını kaybetmemeleri konusunda çağrıda bulundu ve Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini vurguladı.

  • Fatih'te tartıştığı çarşaflı kadını darp eden şüpheli tutuklandı
    21:09 Fatih'te tartıştığı çarşaflı kadını darp eden şüpheli tutuklandı

    Fatih Malta Çarşısı'nda yaşanan olayda, tartıştığı çarşaflı kadını darp ederek yerde sürükleyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin daha önce işyerinden hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

  • SETA tarafından düzenlenen panelde 31 Mart seçimleri değerlendirildi
    21:08 SETA tarafından düzenlenen panelde 31 Mart seçimleri değerlendirildi

    Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen '31 Mart'a Doğru Türkiye' başlıklı panelde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ve siyasi partilerin durumu değerlendirildi. Panelde, katılımın yüksek olacağı, İYİ Parti'nin büyükşehirlerde zorlanabileceği, CHP'nin dağınık bir parti olduğu ve seçimin İstanbul odaklı olduğu vurgulandı.


20:52 Cübbeli Ahmet Hoca’nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı
20:52 Almanya’da 4 Türkün can verdiği yangın kundaklama sonucu çıkmış Almanya'da 4 Türkün can verdiği yangın kundaklama sonucu çıkmış
20:06 Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor? Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu
18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
21:07 Yassine Benzia, Cezayir-Güney Afrika maçında harika bir gol attı Yassine Benzia, Cezayir-Güney Afrika maçında harika bir gol attı
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
18:09 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç’e iltica etti Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika Norveç'e iltica etti
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi
16:40 Takımı ligden çekecekler mi Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı Takımı ligden çekecekler mi? Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı
16:19 Devlet Bahçeli: DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır Devlet Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 21:21:35. #1.12#
SON DAKİKA: AKPM, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini tavsiye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement