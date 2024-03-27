AKPM, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğini tavsiye etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Kosova'nın Konseye "önkoşulsuz" tam üye olarak kabul edilmesini tavsiye eden raporu onayladı.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesinin, ülkesinin Konseye üye olarak kabul edilmesini tavsiye eden raporu onayladığını duyurdu.
Osmani, üyelik yolunda bir adımın daha tamamlandığını vurguladığı paylaşımında, "Tüm vatandaşlarımızın, Kosova'nın tam üyeliği yoluyla Avrupa Konseyi araçlarına hakkıyla erişmelerini sağlamak için müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Raportör Dora Bakoyannis tarafından hazırlanan ve bugün Komitede onaylanan raporun, ülkesinin "hiçbir ek önkoşul olmadan" Avrupa Konseyine üyeliğini tavsiye ettiğini belirtti.
Ahmeti, rapora göre, Kosova'nın üstlenmesi gereken taahhütlerin hiçbirinin üyelikten önce yerine getirilmesi gerekmediğini kaydetti.
AKPM Genel Kurulu, 18 Nisan'da Kosova'nın Konseye üyelik başvurusunu oylayacak. Başvurunun Genel Kurul oylamasından geçmesi halinde Kosova'nın Konseye üyeliğiyle ilgili son sözü mayısta toplanacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi verecek.
Kosova hükümeti, ülkenin Avrupa Konseyine üyeliğinin önünü açacak, Deçan Manastırı etrafındaki 24 hektarlık alanın söz konusu manastıra verilmesi yönündeki kararı bu ay içinde uygulamıştı.
Sırbistan'dan 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.
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