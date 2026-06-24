Akran Nezaketi Projesi Kırşehir\'de

Kırşehir'de hazırlanan "Ahiliğin İzinde Akran Nezaketi Projesi" ile akran zorbalığına karşı Ahilik ilkeleri ve nezaket kuralları anlatılarak, kardeşlik duyguları güçlendiriliyor.

Kırşehir Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen yıl hayata geçirilen proje ile kentteki okullar ziyaret edilerek öğrenciler bilinçlendiriliyor.

Ziyaretlerde "Ahi Baba" olarak öğrencilerle buluşan tarih öğretmeni Recai Yağmur, akranlar arasında nezaket, empati, kardeşlik ve saygı kavramlarına dikkati çekerek, öğrencilerin doğru iletişim becerileri kazanmalarını sağlıyor.

Anaokulu, ilk ve ortaokul ile liselerin yer aldığı 85 okulda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yaklaşık 17 bin öğrenciye eğitim verildi.

Yeni eğitim öğretim döneminde de eğitimlerin devam etmesi planlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, AA muhabirine, akran zorbalığı sürecinden okulların, öğrencilerin, ailelerin ve çevrelerinin etkilendiğini belirterek, bunun tamamen ortadan kalkması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Olumsuzluğun düzeltilmesi için Ahiliğin güzelliklerini merkeze alıp "Ahiliğin İzinde Akran Nezaketi Projesi"ni hazırladıklarını anlatan Gülşen, yardımseverlik, hoşgörü, doğruluk ve dürüstlük ilkelerini çocuklara hatırlatıp, arkadaşlarına nasıl davranmaları gerektiğini tekrar öğrettiklerini vurguladı.

Müdürlük olarak özel kıyafetleri olan "Ahi Baba" figürünü projeye dahil ettiklerini ifade eden Gülşen, "Öğrencilerin yaş gruplarına uygun hikayeler anlatılarak akran nezaketinin önemi, akran zorbalığının olumsuz sonuçlarını belirtiyoruz. Ahiliğin başkenti olan bir şehirde akran zorbalığının yakışmayacağından hareket ederek, Ahilik temelli bir eğitim vermeye başladık. Güzel sonuçlar da almaya başladık. Şu an okullarımıza gittiğimiz zaman çocuklarımız nelerin akran zorbalığı olduğunun farkındalar. Ne yaparsak arkadaşlarımızla daha mutlu oluruz, nasıl Ahi şehrine yakışan bir insan modeli yetiştiririz bunu biliyorlar." diye konuştu.

Gülşen, projeyi öğrencilere tam manasıyla benimsettiklerinde önce kendilerini, sonra da çevrelerini etkileyerek artık zorbalığın yerini nezaket ve Ahilik değerlerinin alacağını kaydetti.

Tarih öğretmeni Recai Yağmur ise Ahi Evran-ı Veli'den yola çıkarak bu figürün oluşturulduğunu söyledi.

Proje kapsamında okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiğini, hikayelerle onların yaşadıkları sorunlarla ilgili konuştuğunu anlatan Yağmur, akran zorbalığı yerine "akran nezaketi" kavramını kullandıklarını, öğrencilere Ahilik prensipleriyle nezaketli olmayı öğrettiklerini dile getirdi.

"Nazik sözler okullarda yayılmaya devam ediyor"

Öğrencilerin dikkatini çekmesi konusunda "Ahi Baba" figürünün etkili olduğunu vurgulayan Yağmur, şunları kaydetti:

"Okullara dışarıdan bir misafirin gelmesi, büyük bir etki gösteriyor. Çünkü farklı bir figür olarak gidiyoruz, sınıfta alışılmışın dışında bir olay oluyor. Tabii Kırşehirli çocuklar Ahiliği ve Ahi Baba'yı bildikleri için tepkileri de güzel. Tekrar okullarına davet ediyorlar. Nezaketi biliyorlar ve onu biraz daha içselleştirmiş oluyoruz. Kalıcı hale getirmeye gayret ediyoruz. Evlerine gidince benden bahsediyorlar. Belki ailede Ahi Baba'yı bilmeyen var, şehrin ve Ahiliğin tanıtımına da katkısı oluyor. Anlattığımız hikayelerde söylenen kavramları, arkadaşlarıyla söylüyorlar. Bunu sınıfta, okulda, teneffüste çok güzel uyguladıklarını görüyoruz. Nazik sözler artık bulaşıcı bir şekilde okullarda yayılmaya devam ediyor."

Öğrenciler akran nezaketini öğreniyor

İlkokul öğrencisi Miraç Musa Umucu da arkadaşlarıyla kavga etmemeyi, birbirlerinin sırasını bozmamayı öğrendiğini belirterek, Ahi Baba'nın kendilerine ders anlattığını söyledi.

Melisa Yeşilyurt ise Ahi Baba'nın kendilerine hikayeler anlattığını, nezaketin öneminden bahsettiğini dile getirdi.

İlker Gazi Çam da "Ahi Baba nezaket kurallarını, akran nezaketini, sıramızı bozmamayı, çöpleri yere atmamayı, kavga etmemeyi anlattı." ifadesini kullandı.