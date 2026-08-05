Aksa'nın Korunması İçin Uluslararası Çağrı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir. İsrail, kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor." dedi.

Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkililer ile Arap Birliği Genel Sekreteri'nin katıldığı "Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı", Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlallere dikkati çekti.

İşgal edilmiş topraklar üzerinde işgalcinin egemen olamayacağını belirten Safedi, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa, tüm alanıyla Müslümanlara mahsus bir ibadet yeridir. İsrail, kutsalların mahremiyetini ihlal ediyor ve ibadet özgürlüğünü kısıtlıyor."

Safedi, İsrail'in Kudüs'e ve dini kutsallara yönelik ihlallerinin önüne geçilmesi için uluslararası topluma "kararlılıkla harekete geçme" çağrısında bulundu.

Kudüs'ün egemenliğinin Filistin'e ait olduğunu vurgulayan Safedi, Ürdün Haşimi Krallığı'nın Mescid-i Aksa üzerindeki vesayetine işaret ederek, "Kudüs'ün ve kutsal mekanların korunması ise Arap ve Müslüman ülkelerin yanı sıra uluslararası bir sorumluluktur." dedi.???????

"Kudüs'ün korunması, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın en önemli faktörlerinden biridir"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da konuşmasında İsrail'in Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik ihlallerini sürdürdüğünü ifade etti.

Bin Ferhan, "Kudüs'ün korunması, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın en önemli faktörlerinden biridir. İsrail'in Filistin topraklarındaki tek taraflı uygulamalarının tümü geçersizdir." dedi.

İsrail'in barış anlaşmasına karşı doğrudan meydan okuyacak şekilde Gazze'de ihlallerini sürdürmesini kınayan Bin Ferhan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün kesintisiz ihlallere maruz kaldığı bir dönemde toplanmış durumdayız. İsrail'in devam eden ihlalleri, Kudüs'ün mevcut tarihi ve hukuki durumunu değiştirmeyi, şehrin kimliğini, Arap, İslam ve Hristiyan??????? yapılarını zayıflatmayı amaçlıyor."

Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğunu vurgulayan Bin Ferhan, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme, Filistin topraklarına el koyma ve kutsal mekanların statüsünü değiştirme yönünde attığı tek taraflı uygulamaların tümünün geçersiz sayıldığını teyit etti.

Bin Ferhan, işgal altındaki Kudüs'te yeni bir işgal gerçekliği kurmayı veya kutsal yerlerin mevcut tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan uygulamaları haklı çıkarmak için ibadet özgürlüğü söylemini kullanma girişimlerini reddettiklerini ifade etti.