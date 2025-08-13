Aksal, Enez'de Orman Yangını Mağdurlarını Ziyaret Etti

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesinde orman yangınından etkilenen Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde ziyaretlerde bulundu.

Aksal, ziyaretlerinde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, talep ve önerilerini dinledi.

Yangının ilk dakikalarından itibaren bölgede vatandaşların yanında olduklarını belirten Aksal, "Kıymetli hemşerilerimizin yine yanlarındayız. Yarın da iyi günde de kötü günde de yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.