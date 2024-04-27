Aksaray Belediyesi Emeklilere Ücretsiz Kuaför Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi Emeklilere Ücretsiz Kuaför Hizmeti Sunuyor

Aksaray Belediyesi Emeklilere Ücretsiz Kuaför Hizmeti Sunuyor

Aksaray Belediyesi, emeklilerin belediyenin kuaför salonunda ücretsiz tıraş olabileceğini duyurdu. Başkan Evren Dinçer, belediyenin sosyal hizmetlerine vurgu yaparak, emeklilerin ücretsiz kuaför hizmetinden faydalanabileceğini belirtti. Ayrıca, belediyenin mobil kuaför hizmeti ile evinden çıkamayan yaşlı, hasta ve engelli bireylere evde kuaför hizmeti sunulduğu da açıklandı.

27.04.2024 20:17
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Aksaray Belediyesi, emeklilerin, belediyenin kuaför salonunda ücretsiz tıraş olabileceğini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Evren Dinçer, belediyeye ait kuaför salonunun hizmet vermeye başladığını, emeklilerin bu salondan ücretsiz faydalanabileceğini ifade etti.

Aksaray Belediyesinin sosyal hizmetleri en etkin yürüten belediyelerden biri olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Örnek projelerle sosyal belediyecilik anlayışına yeni anlamlar katıyoruz. Türkiye'de bu alanda öncü olmaya devam ediyoruz. Kuaför salonumuz, Emekli Dinlenme Bahçesi'nde hizmet vermeye başladı. Emeklilerin ücretsiz kuaför hizmetinden faydalanacağı berber salonunda hijyenik ortamda saç kesimi ve bakımı yapılıyor. Belediye olarak mobil kuaför hizmetimiz de devam ediyor. Özellikle rahatsızlık nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı, hasta, engelli bireylerimize evde kuaför hizmetimiz sürüyor."???????

Kaynak: AA

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