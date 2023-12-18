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Aksaray'da 3. kattaki evin balkonundan düşen kadın tedavi altına alındı.
İddiaya göre, M.K. (32), erkek arkadaşı A.K'nin (36) Taşpazar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairesinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri A.K'yi gözaltına aldı.
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