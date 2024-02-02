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Aksaray'da 750 bin makaron ve 30 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Aksaray'da 750 bin makaron ve 30 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Aksaray\'da 750 bin makaron ve 30 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Aksaray'da yapılan operasyonda durdurulan bir kamyon içerisinde, gümrük kaçağı 750 bin makaron ve 30 kilogram kıyılmış sahte bandrollü tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

02.02.2024 14:35
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Aksaray'da bir kamyonda 750 bin makaron ve 30 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Aksaray- Adana kara yolunda bir kamyon durduruldu.

Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 750 bin makaron ve 30 kilogram kıyılmış sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Kamyondaki M.Y. (24), R.Ü. (52), M.Ö. (31) ve H.S. (54) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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