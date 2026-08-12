Aksaray'da Apartman Çatısında Yangın

Aksaray'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hassas Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.