Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Genç, Annnesinin Erkek Arkadaşını Yaraladı
Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Genç, Annnesinin Erkek Arkadaşını Yaraladı

Aksaray\'da Bıçaklı Saldırı: Genç, Annnesinin Erkek Arkadaşını Yaraladı
30.03.2026 00:00
Aksaray'da C.M., annesinin erkek arkadaşı G.I.'ya bıçakla saldırdı; polis müdahale etti.

AKSARAY'da C.M. (20), evde çıkan tartışmada annesi A.D.'nin (38) erkek arkadaşı olduğu öğrenilen G.I.'ya (38), bıçakla saldırdı. Yaralanan G.I.nın ambulansa bindirildiği sırada C.M.'nin ikinci kez bıçaklı saldırısını polis önlerken, yaşanan o anlar DHA kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sırlarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. C.M., annesi A.D.'nin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen G.I. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında C.M., G.I.'yı karın bölgesinden iki bıçak darbesiyle yaraladı. G.I., kanlar içinde yere yığılırken, C.M. ise evden hızla uzaklaştı.

İKİNCİ SALDIRIYI POLİS ENGELLEDİ

Gürültüyü duyup dışarı çıkan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı G.I., sağlık ekipleri ve A.D. eşliğinde sedyeyle apartmandan çıkartılıp, ambulansa alınmak istendi. Olaydan sonra apartmanda gizlendiği anlaşılan C.M., ambulansa alınmak istenen G.I.'yı yeniden bıçaklamak istedi. Olay yerinde bulunan polis memurları, elinde bıçak bulunan C.M.'ye biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Bu sırada sağlık görevlileri de yaralı G.I. ile kadın arkadaşı A.D.'yi de ambulansa alıp, kapıyı kapattı. C.M., bu kez de elindeki bıçağı 4-5 kez ambulansın arka kapısına vurarak, kapıyı açmak istedi. Polis, yeniden biber gazıyla müdahale etti. C.M., bu kez kendisine engellemeye çalışan polise de bıçakla saldırmak istedi. Yaşanan arbede sırasında koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışan C.M., yaklaşık 150 metre koştuktan sonra polis, tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. O anlar anbean DHA kameralarına yansıdı.

ANNE VE OĞLU, HASTANEDE POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından yaralı G.I. ile hastaneye giden A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı. C.M. ve annesi A.D., sağlık kontrolünden geçirildiği sırada hastanede polise zor anlar yaşattı. Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen anne ve oğlu, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Genç, Annnesinin Erkek Arkadaşını Yaraladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Genç, Annnesinin Erkek Arkadaşını Yaraladı - Son Dakika
