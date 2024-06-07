Aksaray'da Boşanmış Çift ve Sevgilileri Arasında Kavga: Yaralılar Var - Son Dakika
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Aksaray'da Boşanmış Çift ve Sevgilileri Arasında Kavga: Yaralılar Var

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Aksaray'da bir hafta önce boşanan Ali D., eski eşi G., sevgilisi Mücahit A. ve sevgilisinin ailesi ile yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşerek birbirlerine keser ve tornavida ile saldıran taraflardan Ali D. ile Mücahit A.'nın babası ve kardeşi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.06.2024 00:42
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AKSARAY'da Ali D. (30), bir hafta önce boşandığı eski eşi G., sevgilisi Mücahit A. (28) ve sevgilisinin ailesi ile yolda karşılaşınca tartışıp, kavga etti. Birbirlerine keser ve tornavida ile saldıran taraflardan Ali D. ile Mücahit A.'nın babası ve kardeşi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şamlı Mahallesinde meydana geldi. Ali D., bir hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G., sevgilisi Mücahit A ve Mücahit A.'nın babası Yılmaz A.(48) ve kardeşi M.A. (16) ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.A., Ali D.'nin başına keserle vurup yaraladı. Ali D. de tornavida ile M.A.'yı göğsünden, Yılmaz A.'yı da bacağından yaraladı. Ardından kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinden uzaklaşmak isteyen G., Mücahit A. ile kavgada yaralanan Yılmaz A. ve M.A.'yı yakaladı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. G. ve Mücahit A. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray\'da Boşanmış Çift ve Sevgilileri Arasında Kavga: Yaralılar Var
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Boşanmış Çift ve Sevgilileri Arasında Kavga: Yaralılar Var - Son Dakika

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