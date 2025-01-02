Aksaray\'da Cadde Üzerinde Çanta Hırsızlığı: Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

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AKSARAY'da kaldırımda yürüyen Sahriye Öztürk'ün (65) omzuna asılı içinde 2 bin TL olan çantayı alıp kaçan Sefa D. (33), parkta otururken yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sahriye Öztürk'ün arkasından yaklaşan kişi, içinde 2 bin TL olan omuzunda asılı çantayı zorla çekip, alarak kaçtı. Öztürk'un ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis, şüphelinin Sefa D. olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Sefa D.'yi yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Meydan Mahallesi'ndeki bir parkta otururken Öztürk'e ait çantayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Sefa D., sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.