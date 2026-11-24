Aksaray'da devrilen yolcu otobüsünde 22 yaralı var, 1'inin hayati tehlikesi bulunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45. kilometresinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı; ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesi bulunuyor.
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Abdulkadir Y. (52) idaresindeki 33 ANR 034 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Nevşehir kara yolunun 45. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?