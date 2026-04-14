Aksaray'da Eski Kayınpeder Cinayeti

Aksaray'da bir kişi, eski kayınpederini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

B.O. (45) ile Hacılar Harmanı Mahallesi'nde müstakil evde ikamet eden eski kayınpederi İsmail O. (80) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.O, silahla aynı zamanda amcası da olan İsmail O'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, B.O'yu gözaltına aldı.