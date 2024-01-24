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Aksaray'da Eski Okul Binasından Demir Çalan Kardeşler Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Eski Okul Binasından Demir Çalan Kardeşler Yakalandı

Aksaray'da yıkımı yapılan eski bir okul binasından demir çalan 19 yaşındaki Çiçek K. ve 20 yaşındaki ağabeyi Selçuk K., polis tarafından yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, kardeşleri takip ederek gözaltına aldı ve üç tekerlekli motosiklete ve çalınan malzemelere el koydu.

24.01.2024 - 11:27,
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AKSARAY'da yıkımı yapılan eski okul binasından demir çalan 2 kardeş, polis tarafından yakalandı.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2610 sokaktaki Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu eski binasında meydana geldi. Çiçek K. (19) ve ağabeyi Selçuk K. (20) okulun bahçe duvarından atlayıp içeri girdi. Yıkımı gerçekleşen eski binadaki demirleri çalıp, üç tekerlekli motosikletlerine yükleyip ayrıldı. Durumu fark eden çevredekiler de polisi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, iki kardeşi takip sonucu yakaladı. İki kardeş gözaltına alınırken, üç tekerlekli motosiklete ve malzemelere el konuldu.

Aksaray\'da Eski Okul Binasından Demir Çalan Kardeşler Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da Eski Okul Binasından Demir Çalan Kardeşler Yakalandı - Son Dakika
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