Aksaray\'da Eski Okul Binasından Demir Çalan Kardeşler Yakalandı

AKSARAY'da yıkımı yapılan eski okul binasından demir çalan 2 kardeş, polis tarafından yakalandı.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2610 sokaktaki Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu eski binasında meydana geldi. Çiçek K. (19) ve ağabeyi Selçuk K. (20) okulun bahçe duvarından atlayıp içeri girdi. Yıkımı gerçekleşen eski binadaki demirleri çalıp, üç tekerlekli motosikletlerine yükleyip ayrıldı. Durumu fark eden çevredekiler de polisi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, iki kardeşi takip sonucu yakaladı. İki kardeş gözaltına alınırken, üç tekerlekli motosiklete ve malzemelere el konuldu.