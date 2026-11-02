Aksaray\'da evi kurşunlayan zanlı tutuklandı, 6 şüpheliye adli kontrol uygulandı

Aksaray'da evi kurşunlayan zanlı tutuklandı, 6 şüpheliye adli kontrol uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından bir grubun, tartıştıkları kişilerin evini kurşunlamasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aksaray'da bir evi kurşunlayan zanlı tutuklandı.
Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından bir grup, tartıştıkları kişilerin evini kurşunladı.
Olayda polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden M.A.Ç. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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