Aksaray\'da evi kurşunlayan zanlı tutuklandı, 6 şüpheliye adli kontrol uygulandı

Aksaray'da bir evi kurşunlayan zanlı tutuklandı.

Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından bir grup, tartıştıkları kişilerin evini kurşunladı.

Olayda polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.A.Ç. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.