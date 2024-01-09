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Aksaray'da Hasta Ziyaretinden Dönen Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Hasta Ziyaretinden Dönen Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Aksaray'da hasta ziyaretinden dönen bir otomobil, traktöre çarpmamak için yapılan manevra sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, traktörün arka lambasının yanmaması nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldığını belirtti.

09.01.2024 - 23:08,  Güncelleme: 23:09
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AKSARAY'da, hasta ziyaretinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün traktöre çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Aşır Ünal (61) yönetimindeki 68 BC 382 plakalı otomobil, iddiaya göre, önünde ilerleyen ve lambaları yanmayan traktöre çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu takla attı. Kazada sürücü Aşır Ünal'ın otomobildeki eşi Dürdane Ünal (60) ile yakınları Sultan Ünal (63) ve Yeter Ünal (58), yaralandı. Yaralılar, ihbarla gele sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ünal ailesinin, yaralılardan Yeter Ünal'ın Konya'da, hastane tedavi gören eşi İshak Ünal'ı ziyaretten döndükleri öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Aşır Ünal, Traktörün arka lambası yanmıyordu. Bende ona çarpmayayım diye manevra yapınca, direksiyon hakimiyetini kaybedip, şarampole takla attım. dedi. (DHA)

Aksaray\'da Hasta Ziyaretinden Dönen Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da Hasta Ziyaretinden Dönen Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
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