Aksaray'da İsrail'e Protesto

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Aksaray'da, İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

Cuma namazının ardından Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Aksaray İl Başkanı Vahit Arık, onlarca yıldır emperyalist batının desteği ve işbirliğiyle İsrail'in, Filistin'de soykırım ve işgal yaptığını söyledi.

İsrail'in okulları, camileri, hastaneleri ve sivil yaşam alanlarını bombaladığını vurgulayan Arık, "Yaşlı, kadın, çocuk demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırıyor. Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen, uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan İsrail'e karşı maalesef somut adımlar atılmamıştır. Batının bu iki yüzlü politikalarına yabancı değiliz. Bizler ilk günden itibaren hedefin sadece Filistin olmadığını söyledik. İsrail, tüm bölgeyi kan gölüne çevirmek istiyor. Son günlerde Lübnan'da da vahşet başlatmıştır." ifadesini kullandı.