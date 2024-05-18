Aksaray\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Aksaray'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını araç konvoyu oluşturarak protesto etti.

Eski Sanayi Sitesi'nde araçlarıyla toplanan yüzlerce vatandaş, Filistin ve Türk bayraklarıyla süslediği araçlarıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na geldi.

Burada, Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı İlhan Demir, burada yaptığı açıklamada, Müslümanlar olarak, Filistinlilerin yanında durduklarını ve İsrail'in zulmü karşısında onurlu bir duruş sergilediklerini söyledi.

İsrail'in masum Müslümanları 224 gündür katlettiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu acımasız saldırılarda kadınlar, çocuklar ve bebekler de şehitler arasında yer almakta. Kudüs ve Filistin toprakları sadece Arap ve İsrail arasında bir mesele değil, bütün İslam ümmetinin sorunudur. Sivil halka yönelik vahşeti ve masum insanları katleden İsrail, uluslararası camiada kayda değer bir tepkiyle karşılaşmadan bu zulmüne devam etmektedir." diye konuştu.

Demir, insan haklarının savunucusu Batılı devletlerin tarihte görülmemiş bir soykırım karşısında susmayı tercih ettiğini vurguladı.

İslam ülkeleri liderlerinin, İsrail ile olan ilişkilerini gözden geçirip, zulme karşı somut adımlar atmaları gerektiğini dile getiren Demir, "Filistin davası, İslam ve Müslümanların onurunu, özgürlüğünü, şeref ve haysiyetini korumak adına mücadele eden ve bu mücadelenin gerektirdiği her şeyi göze alan direnişçilerindir. Bu savaştaki şehitler, zulmün ve gözyaşının sona ereceği yeni bir tarih yazacak olan kahramanlar olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.