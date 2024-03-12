Aksaray\'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Etkinliği

Bakan Şimşek: Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" mesajını paylaştı.