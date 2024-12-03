Aksaray\'da Kamyon Kazasında Şoför Sıkıştı

Güncel

AKSARAY'da kamyonun hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı kazada sıkışan şoför Hüseyin Günendi (43), itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Günendi yönetimindeki 20 H 6109 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta duran Mehmet Telli (60) idaresindeki 68 HZ 609 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 2 şoför yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Günendi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Günendi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA