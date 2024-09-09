Aksaray'da Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Mustafa A. (55) yönetimindeki 68 HU 345 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Karkın köyünde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yaldır'a (70) çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yaldır, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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